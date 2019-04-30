29 bin 600 personel alınacak! İşte şartlar

Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı yapılacak. Binlerce kişi tarafından bu haber büyük bir merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen yüz binlerce adayı bulunuyor. Bakanlığın en son atama yaptığı 2018 yaz aylarından beri bir atama gerçekleştirilmedi. Atama kılavuzunun yayınlanması kadar önemli bir diğer konu da 32 sağlık atama branşına adaletli bir atama dağılımının yapılıp yapılamayacağıdır. 2018 yılında sağlık bakanlığı toplamda 27 bin sağlık çalışanını bünyesine dahil etti. Ataması gerçekleşen binlerce aday aynı zamanda güvenlik soruşturmalarının tamamlanıp göreve başlamayı bekliyor.

Sağlık Bakanının da bizzat açıkladığı "25 bin sağlık personeli daha alacağız" açıklamasının ardından herhangi bir adımın atılmaması oldukça düşündürücüdür. Yerel seçimden önce bir müjde bekleyen sağlık personelleri için bu zaman dilimi için de makas daralmaktadır. Sağlık personeli alımı konusunda tek resmi hareket sağlık bakanlığı 2019 yılı personel alımı münhal kadroların açıklanması oldu.

Konu ile ilgili olarak Bakan Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak." dedi.

Konu ile ilgili olarak Bakan Koca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hemşire, ebelik ve yardımcı personel ile ilgili, biz her gün yeni hastaneler açıyoruz. Bu açılan hastaneler nedeniyle bizim önümüzdeki aylar, ihtiyaçlarımız zaten söz konusu olacak. Sadece Bilkent'te çalışacak kişi sayısı 12 bin olacak. Bunun 7 bini sağlık personeli. Şu an 4 bin kişi çalışıyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili bir planlama yapılıyor. İlanlar bu çerçevede yapılmış olacak."