İŞKUR tarafından, sadece kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere tam 20 bin 528 iş ilanları yayımlandı! Yayımlanan yeni iş ilanları kapsamında yaklaşık 50 binin üzerinde personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvurular başlamıştır. Personel alımı başvuru şartları, her bir iş ilanı içeriğinde farklılık göstermektedir. İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları en az ilköğretim mezunu 20 bin 528 personel alım başvuru şartları ve detayları