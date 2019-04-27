Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında farklı branşlara ''danışman'' alımı yapıyor. Peki Sağlık bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda yer alan şartlara uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 08.05.2019 tarihinde saat 18.00'a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.



SAĞLIK YÖNETİMİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

2. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

3. Hastane ve sağlık kurumları yönetimi konularında iş deneyimine sahip olmak,

4. Sağlık yönetimi alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

5. Sağlık yönetimi alanında akademik düzeyde çalışmış olmak tercih sebebidir,

6. İnsan kaynakları yönetimi konusunda iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

7. Sağlık hizmetlerinde kalite alanında iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

8. Sağlık yönetimi alanında eğitimci olarak görev almış olmak tercih sebebidir,

9. Sağlık çalışanlarının memnuniyeti konusunda iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

10. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve sağlık yönetimi uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

HALK SAĞLIĞI KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Tıp fakültesinden lisans mezunu olmak,

2. Halk sağlığı alanında yüksek lisans düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

3. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

4. Sağlık araştırmaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

5. Kanser epidemiyolojisi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir,

6. Halk sağlığı alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

7. İstatistik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir, 8. Halk sağlığı ve epidemiyoloji alanında eğitimci olarak görev almış olmak tercih sebebidir,

9. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve halk sağlığı uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

SAĞLIK EKONOMİSİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

2. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

3. Cepten yapılan sağlık harcamaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

4. Üniversitelerin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde akademik personel olarak görev yapmak,

5. Sağlık ekonomisi alanında akademik düzeyde çalışmış olmak tercih sebebidir,

6. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir.

7. Ulusal sağlık hesapları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

8. Hastane yöneticilerinin liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

9. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası projesinde araştırmacı olarak görev almış olmak tercih sebebidir, 10. Sağlık ekonomisi ve dünyada sağlık sistemlerinin karşılaştırılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

11. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve sağlık yönetimi uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda yer alan şartlara uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 08.05.2019 tarihinde saat 18.00'a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:5 Çankaya/Ankara 06800

Telefon : (312) 5852625

Faks : (312) 4717944

Elektronik Posta: shgm.satinalma@saglik.gov.tr

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

Sağlık Bakanlığının Tarihçesi

Selçuklu-Osmanlı tıp geleneğinde süreklilik yanında, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda da bir kültür birliğinin varlığı söz konusudur. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bu yapı geliştirilirken, bütün kurumları ile devlet örgütlenmesi ve hizmet politikalarının oluşturulmasında daha çok batıya dönük bir yol izlenmiştir. Sağlık politikaları bu süreçte, dünyadaki eğilimlerden bağımsız kalamayarak, temel tercih değişiklikleri göstermiştir.