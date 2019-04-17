Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 17 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından yüz binlerce vatandaş başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihini bekliyor. Adalet Bakanlığı ve CTE'nin personel ihtiyacını karşılamak için yapılacak personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin tarih henüz paylaşılmadı. Adalet Bakanlığı'nın yakın bir zamanda ilana çıkacağı tahminler arasında. Resmi makamlardan konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde eklenecektir.

17 bin personel alımı yapılması beklenen alımların İKM, Katip, Mübaşir, Şoför, Gardiyan gibi kadrolar üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları yayınlanacak ilan ile birlikte belli olacak. Bir önceki şartlara bakacak olursak, Katip, Mübaşir, İKM gibi kadrolara yapılacak personel alımlarında başvuru genel şartlarının aşağıdaki gibi olacağı düşünülüyor.

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda değişiklikler olabiliyor. Bir önceki ilanlara kıyasla genel şartların aşağıdaki gibi olacağı tahmin ediliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak