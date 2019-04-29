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    • Memurlar
    • 29.04.2019 09:13
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    • 29.04.2020 17:46
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    10 bin işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları

    tarafından 2019 tarihleri arasında işçi alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'den yapılan duyurularda 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli ve daha bir çok sektörden işçi alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi.

    İŞKUR işçi alımı iş ilanları ile vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. 27-30 Nisan arasında yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına baktığımız zaman bir çok fırsat karşımıza çıkıyor. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak.

    İŞKUR 27-30 NİSAN İŞ İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI

    İŞKUR'da 27 Nisan 2019 tarih olarak personel, memur ve işçi alımı ile ilgili toplamda 63.338 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 150 binden fazla kişeye iş isdihdamı hedeflenmektedir.

    İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 356.638 kişiyi ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişeye iş istihdamı sağlımıştır. İŞKUR, istihdama yönelik hergün iş ilanlarını güncellemekte ve biz kamupersoneli.net olarak sizlere en güncel, başvuruları devam eden iş ilanları ile ilgili linkleri paylaşıyoruz. İŞKUR'da şu an 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

    İŞKUR İŞÇİ ALIMI İÇİN YAYINLANAN İŞ İLANLARI

    65 Barmen işçi alımı

    https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2146

    9.680 Vasıfsız işçi alımı

    https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=1440

    251 Temizlik Personeli işçi alımı

    https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2163

    İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.
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