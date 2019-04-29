İŞKUR 27-30 NİSAN İŞ İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR'da 27 Nisan 2019 tarih olarak personel, memur ve işçi alımı ile ilgili toplamda 63.338 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 150 binden fazla kişeye iş isdihdamı hedeflenmektedir.

İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 356.638 kişiyi ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişeye iş istihdamı sağlımıştır. İŞKUR, istihdama yönelik hergün iş ilanlarını güncellemekte ve biz kamupersoneli.net olarak sizlere en güncel, başvuruları devam eden iş ilanları ile ilgili linkleri paylaşıyoruz. İŞKUR'da şu an 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli alımı yapılacaktır.