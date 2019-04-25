Bekçi alımı başvuru sonuçları 18 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından internette sürekli araştırılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü için 8 bin bekçilik alımı yapılacak. Ön sağlık başvuruları Nisan ayı itibariyle başladı.

BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise eylül ayında öğrenmişti.

Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.

BEKÇİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bekçi alımı başvuru sürecinin nasıl işlediği de merak ediliyor. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından seçilenler, sözlü mülakata tabii tutulacak. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek.