KPSS şartsız binlerce belediye personel alımı başvuru ilanları: Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı şartları açıklandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklaması, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ülke genelinde birçok ilde faaliyet gösteren belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirketler, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın işçi ve personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu tür alımlar, Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kategorisinde yayımlanmakta olup, başvurular için gerekli genel şartlar ve kadrolar hakkında detaylı bilgiler de ilanlarla birlikte kamuoyuna sunulmaktadır.
Başvuru Genel Şartları
Başvuru yapacak adayların taşıması gereken temel şartlar şunlardır:
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve belirtilen diğer ağır suçlardan mahkum olmamak.
Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş, gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetini erteletmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadrolar için gerekli diğer özel şartları taşımak.