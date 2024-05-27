KPSS şartsız binlerce belediye personel alımı başvuru ilanları: Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı şartları açıklandı!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklaması, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ülke genelinde birçok ilde faaliyet gösteren belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirketler, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın işçi ve personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu tür alımlar, Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kategorisinde yayımlanmakta olup, başvurular için gerekli genel şartlar ve kadrolar hakkında detaylı bilgiler de ilanlarla birlikte kamuoyuna sunulmaktadır.