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KPSS şartsız binlerce belediye personel alımı başvuru ilanları: Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı şartları açıklandı!

İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla, Türkiye genelinde birçok ilde bulunan belediyeler ve bağlı şirketler, KPSS şartı aranmaksızın işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR, Türkiye genelindeki birçok ilde bulunan belediyeler ve bağlı şirketlerin KPSS şartı aranmaksızın işçi ve personel alımı yapacağını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Bu ilanlar, Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı ilanları bölümünde yayımlanmakta ve başvurular için gerekli olan genel şartlar ile kadrolar hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. İşte başvuru yapacak adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:08 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 09:08
KPSS şartsız binlerce belediye personel alımı başvuru ilanları: Bekçi, temizlik görevlisi, büro görevlisi, beden işçisi, işçi alımı şartları açıklandı!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklaması, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ülke genelinde birçok ilde faaliyet gösteren belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirketler, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın işçi ve personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu tür alımlar, Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kategorisinde yayımlanmakta olup, başvurular için gerekli genel şartlar ve kadrolar hakkında detaylı bilgiler de ilanlarla birlikte kamuoyuna sunulmaktadır.

Başvuru Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken temel şartlar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve belirtilen diğer ağır suçlardan mahkum olmamak.

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Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş, gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetini erteletmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadrolar için gerekli diğer özel şartları taşımak.

Alım Yapılacak Kadrolar

İŞKUR ve ilgili belediyeler tarafından açıklanan kadrolar arasında çeşitli meslek gruplarından pozisyonlar bulunmaktadır. Alım yapılacak başlıca pozisyonlar şunlardır:

  • Sosyal Hizmet Uzmanı
  • Bekçi
  • Muhasebeci
  • Tekniker
  • İnşaat İşçisi
  • Sağlık Teknisyeni
  • Şoför

  • Matematik Öğretmeni
  • Kimya Öğretmeni
  • Güvenlik Görevlisi
  • Satış Danışmanı
  • Mühendis
  • Temizlik Görevlisi
  • Büro Görevlisi
  • Beden İşçisi

Bu kadrolar için başvurular başlamış olup, ilgilenen adayların en kısa sürede başvurularını tamamlamaları önerilmektedir. Bu fırsat, özellikle kamu sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için önemli bir kapı aralamaktadır.

İşte O İlanlar

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.05.2024

Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tarım Turizm Enerji İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. - 31.05.2024

İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. - 29.05.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 30.05.2024

Ardahan Çıldır Belediyesi Personel Limited Şirketi - 28.05.2024

İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. - 28.05.2024

Kırklareli Çakıllı Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 29.05.2024

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. - 29.05.2024

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