KPSS şartsız hastanelere, huzurevlerine hasta yaşlı bakım elemanı işçi ve personel alımı! 21-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe önemli bir istihdam fırsatını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki hastaneler ve huzurevleri için yeni personel alımları gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı alım süreci, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle dikkat çeken bu alımlarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar başvurabilecek. İŞKUR'un duyurduğu bu yeni personel alımı, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. İşte 20-31 Mayıs alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları...