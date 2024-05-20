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En Az 24.444 TL Maaşla KPSS Şartı Olmadan Silahlı Ve Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı! Başvuru Şartları Duyuruldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geniş çaplı bir işe alım süreci başlatarak, lise mezunu gençlere yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Bu yeni girişim, özellikle güvenlik sektöründe istihdam sağlamayı hedefliyor ve iş arayan gençler için ideal bir kariyer kapısı açıyor. İş arayan lise mezunlarının dikkatine sunulan bu fırsat, hem deneyim kazanmak hem de güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. İŞKUR’un başlattığı bu geniş çaplı işe alım süreci, lise mezunu gençler için güvenlik sektöründe güçlü bir kariyer başlangıcı yapma imkanı sunuyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR’un sunduğu bu fırsat sayesinde hem teorik eğitim hem de pratik deneyim kazanacaklar.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 08:58 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 09:00
En Az 24.444 TL Maaşla KPSS Şartı Olmadan Silahlı Ve Silahsız Binlerce Güvenlik Görevlisi Alımı! Başvuru Şartları Duyuruldu

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Hayallerinizdeki işe adım atma şansı yakalayın! İŞKUR, 81 ilde toplamda binlerce silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar için KPSS şartı aranmamakta ve başvurular 16 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

Alım Yapılacak Güvenlik Görevlisi Pozisyonları

İŞKUR'un açıklamasına göre, alınacak personel sayısı ve pozisyonlar şu şekilde dağılmıştır:

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 261 kişi
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1.436 kişi
  • Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 9 kişi
  • Güvenlik Görevlisi: 1.134 kişi

Bu dağılım, Türkiye genelinde güvenlik hizmetlerinin çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personel açığını kapatacak şekilde planlanmıştır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
  • Güvenlik görevlisi olarak çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorununun olmaması,

  • Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olması,
  • Sürekli çalışma imkanına sahip olmak,
  • Güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek fiziksel ve mental kapasiteye sahip olmak,
  • İlgili kadro için gerekli olan özel güvenlik kimlik kartına (silahlı veya silahsız) sahip olmak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR üzerinde açılan ilan sayfasından başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve süreci hakkında daha fazla bilgi, İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilan detaylarında açıkça belirtilmiştir.

Güvenlik görevlisi olmak, toplumda düzen ve güvenliği sağlama noktasında kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, bu pozisyon için yapılan düzenli eğitimler ve sağlanan sertifikalar, kişisel ve mesleki gelişim için önemli fırsatlar sunar.

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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