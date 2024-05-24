18-53-54-55-56 yaş arası başvuru yapabilir! Hastanelere personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları! 24-31 Mayıs 2024

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İŞKUR, işgücü piyasasına sunduğu en değerli katkılardan biri olan mesleki eğitim programlarıyla, iş arayan bireylerin mevcut becerilerini geliştirip yeni yetenekler kazanmalarına olanak tanır. Gelişen ve değişen iş dünyasında nitelikli iş gücü ihtiyacı sürekli artmaktadır ve bu ihtiyacı karşılamak için mesleki eğitim programları büyük bir önem taşır. İŞKUR'un sunduğu mesleki eğitim kursları, teorik bilgi ile pratik deneyimi bir araya getirerek katılımcılarına kapsamlı bir öğrenme süreci sunar.

İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için önemli bir kaynaktır ve sunduğu hizmetlerle hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. İş piyasasındaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olan İŞKUR, iş arama ve işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, Türkiye'nin istihdam oranını artırmayı hedefler. Herkes için ulaşılabilir ve kapsamlı bir destek sunan İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki dengeyi sağlayarak, iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunur.