22.000 TL, 23.000 TL 24.000 TL ilkokul mezunu olana bile maaşlı İŞKUR iş ilanları açıklandı! İŞKUR Mayıs ayı açık iş ilanları başvuru şartları

Türkiye genelinde iş arayan bireyler için vazgeçilmez bir kaynak haline gelen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sunduğu geniş iş fırsatları ile birçok kişiye umut olmaktadır. Farklı sektörlerde ve bölgelerde sunulan iş ilanları, iş arayanlar için büyük bir avantaj sağlarken, işverenler ile iş arayanları buluşturarak istihdamın artmasına da katkıda bulunmaktadır. İŞKUR, hem nitelikli hem de niteliksiz iş gücü için çeşitli pozisyonlar sunarak, iş arayanların beklentilerine ve yetkinliklerine uygun işler bulmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle son dönemde artan işsizlik oranları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle iş bulma süreci daha da zorlu hale gelmişken, İŞKUR'un sunduğu imkanlar, iş arayanlar için adeta bir can simidi niteliği taşımaktadır.