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Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ilanları! En az 23.180 TL maaşla başladı! İşte 24-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işgücü piyasasını düzenlemek ve istihdamı artırmak amacıyla sunduğu iş ilanları ile iş arayanlar için geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR’un yayımladığı iş ilanları, imalat sektöründen sağlık sektörüne, hizmet sektöründen bilgi teknolojilerine kadar uzanan çeşitli meslek gruplarında ve farklı deneyim seviyelerinde iş arayanlara hitap etmektedir. Bu çeşitlilik, iş arayanların kendi niteliklerine ve yeteneklerine uygun bir iş bulmalarını kolaylaştırmakta, aynı zamanda kariyer hedeflerine ulaşmaları için eşsiz bir platform sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:06 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:06
Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ilanları! En az 23.180 TL maaşla başladı! İşte 24-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelindeki iş arayan vatandaşlara yönelik olarak yayımladığı yeni bir dizi personel alım ilanı ile dikkat çekiyor. Hem özel hem de kamu sektörlerinde geniş istihdam olanakları sunan bu ilanlar, farklı maaş ve kariyer fırsatlarıyla iş arayanlar için oldukça cazip seçenekler içeriyor. İŞKUR'un sunduğu bu yeni iş fırsatları, çeşitli niteliklere sahip bireyler için geniş bir meslek yelpazesinde iş imkanı sunarak herkesin kendi alanında bir pozisyon bulmasına olanak tanıyor.

Özel ve kamu sektörlerine yönelik alımların yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, özel sektörde çalışmak isteyenler ve kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. İŞKUR, iş bulma konusunda etkili bir araçtır. İş arayan herkes, İşkur'un web sitesini ziyaret ederek ilanlara başvurabilir ve kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.

Bu ilan, iş arayanlara fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek de büyük önem taşır.

İşkur'dan Yeni Personel Alım İlanı

İşkur, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

İşkur, kamu ve özel sektörler için çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Büro Personeli Alımı

Büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenleyecek ve belge ile dokümanları yönetecekler.

Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA BÜRO PERSONELİ YAZIN)

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları açılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlayacak ve giriş-çıkışları denetleyecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAZIN)

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları yapılacak. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA TEMİZLİK PERSONELİ YAZIN)

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