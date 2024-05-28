SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR üzerinden hastanelere 28-31 Mayıs KPSS şartsız alım başladı! İşte 18 yaş üstü Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için sunduğu yeni iş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Son yayımlanan bilgilere göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın hastanelerde çalışacak Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek. Bu önemli pozisyon, hastaların hastaneye ilk adım attıkları andan itibaren doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, hastaların hastane deneyimini kolaylaştırmak ve onların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için görev yapar. İşte 18 yaş üstü Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı başvuru şartları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:36 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:36
İŞKUR üzerinden hastanelere 28-31 Mayıs KPSS şartsız alım başladı! İşte 18 yaş üstü Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Hastaneler ve sağlık kuruluşları, nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla geniş çaplı alımlar gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu alımlar, hem iş arayan sağlık profesyonelleri hem de sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar için önemli bir kapı aralıyor. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve daha etkili sağlık çözümleri sunabilmek adına yapılan bu personel alımları, sektördeki nitelikli iş gücünün artmasına büyük katkı sağlayacak.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Alım Süreci Başladı

İŞKUR, hastanelerde istihdam edilmek üzere 9 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alacak. Alım süreci, özellikle özel sektördeki hastaneler için planlanmış olup, KPSS puanı aranmayacak. Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlar için aranan genel başvuru şartları ve diğer kriterler şöyle sıralanmaktadır:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az 18 yaşında olmak
  • En az lise mezunu olmak
  • Dış görünümüne özen göstermek
  • Bilgisayar kullanabiliyor olmak
  • Gerekli durumlarda vardiyalı çalışmaya uygun olmak
  • Uzun süre ayakta kalabilecek durumda olmak
  • Adli sicil kaydının temiz olması
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
  • Uyuşturucu madde kullanmamış ya da tedavi görmemiş olmak
  • Alımların yapılacağı il ya da ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak

Başvuru Koşulları ve Süreç

Hastane personel alımında adayların genel başvuru şartlarının yanı sıra, ilan edilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Mezuniyet ve yaş şartları gibi özel koşullar ilanın detaylarına göre değişkenlik gösterebilir.

İŞKUR üzerinden Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi gibi ilanlara başvuru yapmak için izlenecek adımlar şunlardır:

İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin ve e-Şube bölümüne erişin.

Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, sistemde bir hesap oluşturun.

Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" veya "Açık İş İlanları Ara" bölümüne gidin.

Arama kriterlerine uygun filtrelemeler yaparak ilgili iş ilanlarını bulun. Bu, iş pozisyonu, il ya da ilçe gibi detayları içerebilir.

İlgilendiğiniz iş ilanına tıkladığınızda, ilanın detaylarına ve başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz.

Başvuru yap butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve detaylı yönlendirme için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İŞKUR e-Şube.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi İş İlanları

İstanbul / Bakırköy

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 2
  • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Bakırköy
  • Referans No: 00008252226
  • İlan Tarihi: 30.05.2024

Ankara / Keçiören

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 100
  • Başvuru Şekli: İl Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Ankara / Keçiören
  • Referans No: 00008282237
  • İlan Tarihi: 31.05.2024

Ankara / Etimesgut

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Ankara / Etimesgut
  • Referans No: 00008252530
  • İlan Tarihi: 31.05.2024

İstanbul / Bakırköy

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Bakırköy
  • Referans No: 00008264225
  • İlan Tarihi: 04.06.2024

İstanbul / Sancaktepe

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: İstanbul / Sancaktepe
  • Referans No: 00008276198

Sakarya / Adapazarı

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Sakarya / Adapazarı
  • Referans No: 00008292025
  • İlan Tarihi: 13.06.2024

Tekirdağ / Çorlu

  • Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
  • İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
  • Statü: Özel / Daimi
  • Açık Pozisyon: 1
  • Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru
  • Çalışma Yeri: Tekirdağ / Çorlu
  • Referans No: 00008217747
  • İlan Tarihi: 15.07.2024

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planı karşı atılacak adımlar masada
Ticaret Bakanlığı tarihi operasyonu duyurdu: 1 milyar TL değerinde kaçakçılığa engel olundu!
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda iddianameye damga vuran tanık ifadeleri! Ölüm villaları için sondaj oyunu deşifre oldu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı, BDSM sapıklığı | Himmet paralarıyla içkili alem
KİT’lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!
Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak
Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı
Otoda yüzde 20 indirim! Bayilerde 7 Temmuz alarmı: Kampanyalar 300 bin liraya kadar çıktı
Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu
Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı! Kerem Aktürkoğlu...
Küfürbaz Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...
SON DAKİKA