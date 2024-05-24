İŞKUR üzerinden Türkiye’de binlerce güvenlik görevlisi KPSS şartı olmadan silahlı, silahsız ÖGG başvuru şartları detayları duyuruldu

Türkiye'nin güvenlik sektöründe önemli bir adım atılarak, geniş çaplı bir istihdam seferberliği başlatıldı. Bu kapsamlı alım, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen pek çok kişiye iş imkanı sunmakta ve ülkenin güvenlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinden gerçekleştirilen bu alımlar, adayların kamu sektöründe istihdam edilme şansını artırarak, geniş bir istihdam kapısı açmaktadır.