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Öğretmenlerin iller arası tayin sonuçları ekranı: MEBBİS öğretmen il dışı atama tayin sonuç sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il dışı atamalarına ilişkin sonuçları açıkladı. 2024 yılı için iller arası yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin başvuruları, 3-7 Haziran tarihleri arasında personel.meb.gov.tr üzerinden yapılmıştı. Uzun süredir beklenen bu sonuçlar nihayet duyuruldu, öğretmenler atama sonuçlarını öğrenebilirler. İşte öğretmenlerin iller arası tayin sonuçları sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 15:10 Güncelleme 11 Haziran 2024, 15:10
Öğretmenlerin iller arası tayin sonuçları ekranı: MEBBİS öğretmen il dışı atama tayin sonuç sorgulama

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Yer değiştirme sonuçlarını öğrenmek için öğretmenlerin yapması gerekenler oldukça basit. İlk olarak, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesine giriş yapmaları gerekiyor. Sonrasında, "Öğretmen Yer Değiştirme Sonuçları" gibi bir başlık altında sonuçların yayımlandığı bölümü aramaları yeterli olacaktır.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU TAKVİMİ

2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ

ATAMA NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği durumunda ise şu kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

  1. Öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan tercih edilecektir.
  2. Öğretmenliğe daha önce başlayan aday öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  3. Yukarıdaki kriterlere rağmen hizmet puanı eşitliği devam ederse, atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu kriterler, atama sürecinde adil ve şeffaf bir yaklaşımı sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Öğretmenler, atama sonuçlarını belirleyen bu kriterleri dikkate alarak kendi durumlarını değerlendirebilirler.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçen yıl öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyleydi;

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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