Hayranları şaşkın: Giray Altınok’tan emeklilik açıklaması!

“Prens” dizisiyle tanınan Giray Altınok, katıldığı bir davette hayranlarını şaşırtan bir açıklamada bulundu. Oyuncu, “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Prens dizisindeki performansıyla dikkat çeken Giray Altınok, oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de sektörde kendine yer buluyor. Katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, özellikle emeklilik konusundaki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncuya "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusu yöneltildi. Altınok, soruya önce "Aklımda bir rakam var ona ulaşınca" diyerek esprili bir yanıt verdi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; daha sonra ise "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür" açıklamasında bulundu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamayla ilgili esprili yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Altınok'un emeklilik planlarını ertelemesini istedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Prensler emekli oluyor mu ya?" derken bir başkası "En az 15 sezon daha var. Bunları çekmek zorundasın" ifadelerini kullandı.

