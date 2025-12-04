PODCAST CANLI YAYIN

Burcu Esmersoy’dan şaşırtan itiraf! Meğer 6 yıldır...

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla hem basını hem de sosyal medyayı şaşırttı. 49 yaşındaki Esmersoy, tam 6 yıldır EYT kapsamında emekli olduğunu söyleyerek dikkat çekti. Erken emeklilik sürecinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren sunucunun sözleri kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Burcu Esmersoy’dan şaşırtan itiraf! Meğer 6 yıldır...

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Her zamanki enerjik haliyle dikkatleri üzerine çeken Esmersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaptığı bir itirafla hem gazetecileri hem de sosyal medyayı şaşırttı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Etkinliğe katılan gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Esmersoy, emeklilik konusunun gündeme gelmesi üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü sunucu, "Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında" diyerek, uzun süredir bilinen aktif ve yoğun çalışma temposunun yanı sıra yaşamında bambaşka bir sayfa açtığını ifade etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Emeklilik sürecine ilişkin detayları paylaşan Esmersoy, "Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Her zaman fit görüntüsü ve yoğun seyahat programıyla gündeme gelen Esmersoy'un bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Emeklilik Hayatı Yaşıyorum"

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
D&R
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
İdefix
Fenerbahçe'de transfer için kader haftası! İki bomba birden
ABD'de bir ilk! Demokratlar Epstein'in pedofili adasından görselleri yayımladı
Meteoroloji 58 ili tek tek uyardı: Sağanak 24 saat içinde radara girecek! Kuvvetli geliyor
Özgür Özel'e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan'a “Deden neredeydi” sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Galatasaray Tottenham'ın genç yıldızı Wilson Odobert için kolları sıvadı!
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete'de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK'da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler