Burcu Esmersoy’dan şaşırtan itiraf! Meğer 6 yıldır...
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla hem basını hem de sosyal medyayı şaşırttı. 49 yaşındaki Esmersoy, tam 6 yıldır EYT kapsamında emekli olduğunu söyleyerek dikkat çekti. Erken emeklilik sürecinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren sunucunun sözleri kısa sürede gündem oldu.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Her zamanki enerjik haliyle dikkatleri üzerine çeken Esmersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaptığı bir itirafla hem gazetecileri hem de sosyal medyayı şaşırttı.
Etkinliğe katılan gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Esmersoy, emeklilik konusunun gündeme gelmesi üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ünlü sunucu, "Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında" diyerek, uzun süredir bilinen aktif ve yoğun çalışma temposunun yanı sıra yaşamında bambaşka bir sayfa açtığını ifade etti.
Emeklilik sürecine ilişkin detayları paylaşan Esmersoy, "Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" dedi.
Her zaman fit görüntüsü ve yoğun seyahat programıyla gündeme gelen Esmersoy'un bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
"Emeklilik Hayatı Yaşıyorum"
Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti.