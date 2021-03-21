Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tuncay'ın kesin emriyle hücuma kalkan İshak, yancılarıyla balıkçıyı tarar. Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı. İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü. Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 23 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak. Diziseverler heyecan dolu 186. bölümün ardından şimdi de EDHO 187. bölüm için araştırmalarına başladılar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187.BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı yayında.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 23 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.