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    • Magazin
    • 22.03.2021 09:10
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    • 22.03.2021 09:10
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    Husümet ayyuka çıktı! Alayına gider! 'da tuzla buz oldu! ATV izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.son bölümde; Tuncay, Hızır'dan çatışmak yerine uzlaşmayı tercih etmesini istedi. Büyük ve kalıcı zafer kazanmak için işbirliği teklifinde bulundu. Hızır, onlara verilen hiçbir şeyin sahibi değil, bekçisi olduğu gerçeğini yüzüne çarptı. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün ardından 187. bölüm fragmanı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'da tuzla buz oldu! Husümet ayyuka çıktı! Alayına gider!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tuncay'ın kesin emriyle hücuma kalkan İshak, yancılarıyla balıkçıyı tarar. Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı. İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü. Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 23 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak. Diziseverler heyecan dolu 186. bölümün ardından şimdi de EDHO 187. bölüm için araştırmalarına başladılar.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187.BÖLÜM FRAGMANI

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı yayında.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 23 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        DEMİR'İN PLANI

        Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.

        İSHAK PUSU ATIYOR

        İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü.

        BEHZAT, UĞUR'UN KAFASINA SIKIYOR

        Hain planları suya düşen Demir her şeyi inkar etmeye çalışsa da Behzat ve İlyas tarafından ele geçirilen oğlu Uğur'un ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı.

        "Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

        Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

        Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer.

        Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.

        Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

        Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar.

        Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

        İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

        Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar.

        Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.

            EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

            İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

            OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

            Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.

            Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

            OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

            Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha Cihangir beyefendiye geçmedim" dedi.

            Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." şeklinde cevap verdi.

            RAMO'DA BİTİRİLEN KARAKTERLER

            Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası. Hastalığından dolayı ölür. (12-34)
            Yıldırım (Nişan Şirinyan/Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Doğu tarafından ilaç verilerek öldürüldü. (29-33)
            Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'nun adamı. Korkut'un adamları tarafından öldürülür. (21-31)

            Nadia (Gözde Kaya): Vasilinin eşi. Mazhar tarafından öldürülür. (23-28)
            Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı. Ramo tarafından öldürülür. (12-28)
            Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in eşi. Nadia tarafından öldürülür. (12-28)
            Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan ve Şahin'in annesi. İzmir'e taşınır. (1-27)
            Yavuz (Yiğit Özşener): Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi. Ramo tarafından öldürülür. (1-26)
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            Haberler Magazin Husümet ayyuka çıktı! Alayına gider! EDHO'da tuzla buz oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı ATV izle