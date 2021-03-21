KURULUŞ OSMAN'A DEV TRANSFER!

Olay örgüsünü Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı aktarıldı. Kuruluş Osman'da usta isim Teoman Kumbaracıbaşı'nın üstlendiği Kara Şaman Togay karakterinin gelişi izleyenleri heyecanlandırdı.

GELİR GELMEZ ADINDAN SÖZ ETTİRDİ!

Çarşamba günlerinin efsanesi olarak anılan Kuruluş Osman dizisine yakın bir zamanda Kara Şaman Togay rolüyle Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Teoman Kumbaracıbaşı performansıyla kısa sürede izleyicilerin takdirini ve büyük beğenisini kazandı. Ünlü oyuncu ATV'nin YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Teoman Kumbaracıbaşı diziye dair "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor." dedi ve setin ilk gününde yaşadıklarını anlattı.

"BOZDAĞ FİLM PLATOSU ÜLKENİN BİR KAZANCIDIR"

Togay karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı Bozdağ Film Platosu ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı heyecanı "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu.

Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor. Hem çok hızlıyız, dünya ile çok iyi rekabet edebiliyoruz ve bir de izleniyor.

Sadece ülkemizde değil, ülke dışında da izleniyor. Bu da sinemanın, seyirci üzerinde zaman zaman diplomasiden, savaştan ne kadar daha etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan böyle bir projeyle karşılaşmış olmaktan mutluyum" sözleriyle ifade etti.

"BURASI BÜYÜK BİR LOKOMOTİF"

'Kuruluş Osman' dizisine adaptasyon süreci ve ekibin çalışma temposuyla ilgili ise "Burası büyük bir lokomotif ve çok hızlı giden bir tren.

Trende kalabilmek için senin de çok hızlı olman lazım. 'Üç bölüm sonra ısınayım, oynarım' deme gibi bir şansın yok. Çok hızlı adapte olacaksın, çok hızlı karakteri oluşturacaksın.

Seyircinin izlerken sıkılmaması için set ekibi çok yüksek bir çaba gösteriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar. O yüzden ben de çok rahat ettim, ekiple de çok hızlı kaynaştım" şeklinde konuştu.