Çukur'a veda eden isim için EDHO'dan dev hamle! Gelir gelmez savaşı başlattı! Ancak kurşunlar son anda...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz altıncı sezonunda da kadrosuna bomba isimler katıyor. ATV ekranlarında yayınlandığı günlerin en çok takip edilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan zirve yaptı. Diziye geçtiğimiz haftalarda Demir rolüyle Çetin Sarıkartal dahil olmuştu. İdris Reis'in kardeşi rolünde kadroya katılan ünlü isim daha ilk sahnesiyle Hızır'a düşmanlık yapacağının sinyallerini vermişti. İlyas'ın Demir ve İdris'i kovmasıyla yeni bir savaş başladı. Bu hafta yayınlanacak bölümde Çakırbeyliler, İdris ve Demir'in olduğu mekanı basıyor ve ikiliyi ele geçiyor. Yaşanan bu gelişme Demir'in EDHO macerası kısa mı sürüyor sorularını akıllara getirdi.

15.03.2021 23:18 - Son Güncelleme: 15.03.2021 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





