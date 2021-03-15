Çukur'a veda eden isim için EDHO'dan dev hamle! Gelir gelmez savaşı başlattı! Ancak kurşunlar son anda...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz altıncı sezonunda da kadrosuna bomba isimler katıyor. ATV ekranlarında yayınlandığı günlerin en çok takip edilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan zirve yaptı. Diziye geçtiğimiz haftalarda Demir rolüyle Çetin Sarıkartal dahil olmuştu. İdris Reis'in kardeşi rolünde kadroya katılan ünlü isim daha ilk sahnesiyle Hızır'a düşmanlık yapacağının sinyallerini vermişti. İlyas'ın Demir ve İdris'i kovmasıyla yeni bir savaş başladı. Bu hafta yayınlanacak bölümde Çakırbeyliler, İdris ve Demir'in olduğu mekanı basıyor ve ikiliyi ele geçiyor. Yaşanan bu gelişme Demir'in EDHO macerası kısa mı sürüyor sorularını akıllara getirdi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeleri izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Diziye son iki bölümde yeni isimler katılırken bazı isimler ise vedasıyla konuşuldu. Çukur dizisinde Paşa karakterine hayat veren ve kısa sürede izleyici tarafından sevilen Çetin Sarıkartal geçtiğimiz bölümlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Silver tarafından canlandıran İdris Reis'in kardeşi Demir olarak dizinin hikayesine dahil oldu. Daha ilk sahnede Hızır Reis ile tersleşmesi akıllara "Acaba yeni bir savaş mı doğuyor?" ihtimalini getirmişti.