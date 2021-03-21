Bige Önal kimdir, kaç yaşında? Üvey abisi ortaya çıkan Bige Önal'ın babası kim, neden öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal'ın vefatı herkesi üzdü. Üvey oğlunun cenazede olmaması merak uyandırırken açıklamaları da dikkat çekti. Peki Bige Önal ile görüşmüyorlar mı? İşte tüm bilgiler…
"COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE CENAZEYE KATILAMADIM"
Snob Magazin'in haberine göre; Almanya'da yaşayan Patrick Mölzl'ün babasının cenazesine katılmadığı ortaya çıktı. Patrick Mölzl (40), babasının cenazesine neden katılmadığını ve üvey kız kardeşi Bige Önal ile görüşüp görüşmediklerini ilk kez anlattı.Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Patrick Mölzl, "Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek istedim ama Covid-19 test sonucumun çıkması 24 saat sürdü. Bu da cenaze törenini kaçırmam anlamına geldi. Maalesef Covid-19 salgını yüzünden Almanya'dan Türkiye'ye gelemedim. Uçuş izni verilmedi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. "Babamla sık sık telefonda konuşuyordum" diyen Patrick Mölzl, "Bundan sonra babam Erhan Önal'ın adını yaşatmak için çabalayacağım" ifadelerini kullandı.Patrick Mölzl, "Üvey kız kardeşiniz Bige Önal ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise, "Dürüst olmak gerekirse ne yazık ki kendisiyle o kadar yakın ve birbirimize bağlı değiliz. Bunun sebebini hiç bilmiyorum" cevabını verdi.
ERHAN ÖNAL NEDEN ÖLDÜ?
Almanya'da Bayern Munih forması giyip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Erhan Önal, 2012 yılında geçirdiği pıhtı atması sonucu rahatsızlandı. Geçtiğimiz günlerde de annesini kaybeden Erhan Önal, yakınları tarafından 15 Mart 2021 Pazartesi günü mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. 16 Mart 2021 Salı günü ameliyat öncesi Erhan Önal'ın kalbi durdu. Kalp önce müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra tekrar kalbi duran Erhan Önal müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önal ikinci krizi atlatamayarak saat 14.00 dolayında hayata veda etti.