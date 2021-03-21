2014 yılında başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yazdığı "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Alara karakterini canlandırdı.Önal, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karekterini canlandırıyor.

Almanya'da teknik direktörlük yapan Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan ilk evliliğinden 1980 yılında dünyaya geldi. Oyuncu Bige Önal ise Erhan Önal'ın Mine Baysan ile olan ikinci evliliğinden 1990 yılında dünyaya geldi.