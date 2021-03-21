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    • Magazin
    • 21.03.2021 10:38
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    • 21.03.2021 10:38
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    , ? Üvey abisi ortaya çıkan ’ın babası kim, ?

    Dizilerden tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmenin acısını yaşadı ve gündemde sıkça , ? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Üvey abisi ortaya çıkan ve magazine dünyasında da çok konuşulmaya başlanan oyuncunun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki ’ın babası kim, ? Peki Bige Önal’In üvey abisi kim, görüşüyorlar mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bige Önal kimdir, kaç yaşında?

    Bige Önal kimdir, kaç yaşında? Üvey abisi ortaya çıkan Bige Önal'ın babası kim, neden öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal'ın vefatı herkesi üzdü. Üvey oğlunun cenazede olmaması merak uyandırırken açıklamaları da dikkat çekti. Peki Bige Önal ile görüşmüyorlar mı? İşte tüm bilgiler…

    "COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE CENAZEYE KATILAMADIM"

    Snob Magazin'in haberine göre; Almanya'da yaşayan Patrick Mölzl'ün babasının cenazesine katılmadığı ortaya çıktı. Patrick Mölzl (40), babasının cenazesine neden katılmadığını ve üvey kız kardeşi Bige Önal ile görüşüp görüşmediklerini ilk kez anlattı.Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Patrick Mölzl, "Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek istedim ama Covid-19 test sonucumun çıkması 24 saat sürdü. Bu da cenaze törenini kaçırmam anlamına geldi. Maalesef Covid-19 salgını yüzünden Almanya'dan Türkiye'ye gelemedim. Uçuş izni verilmedi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. "Babamla sık sık telefonda konuşuyordum" diyen Patrick Mölzl, "Bundan sonra babam Erhan Önal'ın adını yaşatmak için çabalayacağım" ifadelerini kullandı.Patrick Mölzl, "Üvey kız kardeşiniz Bige Önal ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise, "Dürüst olmak gerekirse ne yazık ki kendisiyle o kadar yakın ve birbirimize bağlı değiliz. Bunun sebebini hiç bilmiyorum" cevabını verdi.

    ERHAN ÖNAL NEDEN ÖLDÜ?

    Almanya'da Bayern Munih forması giyip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Erhan Önal, 2012 yılında geçirdiği pıhtı atması sonucu rahatsızlandı. Geçtiğimiz günlerde de annesini kaybeden Erhan Önal, yakınları tarafından 15 Mart 2021 Pazartesi günü mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. 16 Mart 2021 Salı günü ameliyat öncesi Erhan Önal'ın kalbi durdu. Kalp önce müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra tekrar kalbi duran Erhan Önal müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önal ikinci krizi atlatamayarak saat 14.00 dolayında hayata veda etti.

        BİGE ÖNAL KİMDİR?

        Bige Önal 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı olan Bige Önal, Özel St.Benoit lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimine devam etti. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandıran Bige Önal, Emre Altuğ ve Rojda Demirer, Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerle oyuncularla oynadı.

        2014 yılında başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yazdığı "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Alara karakterini canlandırdı.Önal, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karekterini canlandırıyor.

        Almanya'da teknik direktörlük yapan Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan ilk evliliğinden 1980 yılında dünyaya geldi. Oyuncu Bige Önal ise Erhan Önal'ın Mine Baysan ile olan ikinci evliliğinden 1990 yılında dünyaya geldi.
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        Haberler Magazin Bige Önal kimdir, kaç yaşında? Üvey abisi ortaya çıkan Bige Önal’ın babası kim, neden öldü?