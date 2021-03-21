TRT 1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sular durulmuyor. Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölüm fragmanı evveli TRT1'e gelen son kısımda, Seferiye'nin yaşama tutunamayarak ruhunu teslim etmesi gönüllerde derin yara açtı. Son soluğunu vermeden evvel beğendikleriyle teker teker vedalaşması içleri yaktı. Aksiyon ve heyecan dozunun bir an olsun düşmeyen dizinin izleyenleri yine gözlerini dahi ayırmadan diziyi takip etti. Her hafta olduğu gibi bu akşam da reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hayranları yine heyecan dolu bir bölümün ardından, bir sonraki bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Uyanış Büyük Selçuklu 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? sorusu da sıklıkla sorulan sorular arasında girmeyi başardı.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26.BÖLÜM FRAGMANI
Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği, olay örgüsünü Serdar Özonalan kaleme aldığı Akli Film imzalı tarih ve kurgu türündeki TRT1'in reyting rekormeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölüm fragmanı yayımlandı
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölümüyle 22 Mart Pazartesi tarihinde saat 20:00'da TRT1 kanalında tutkunlarına unutulmayacak dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.