EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş! Eşkıya'ya geri döneceği iddia edilen Kimsesiz Yaşar'ın...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş! Eşkıya'ya geri döneceği iddia edilen Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya karakterine hayat veriyordu... Onu hatırladınız mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündem oldu. Zirvenin gediklisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz eylül ayında baba olan başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi sosyal medya gündeminde. O da bir oyuncu... Bir dönem EDHO'da Kimsesiz Yaşar'ın sevdiği Doktor Derya karakteri ile izleyici karşısına çıkan çiçeği burnunda anne güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si ve ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

16.03.2021 09:58 - Son Güncelleme: 16.03.2021 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





