"KADIN ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK İSTİYORUM"

Survivor Gonca, yarışmaya katılmadan önce verdiği röportajda, Survivor'ın kendisi için tamamlanma duygusunu ifade ettiğini dile getiriyor. Sporculuk hayatındaki yarım kalmış başarı duygusunu Survivor'da tamamlamak isteyen Survivor Gonca Kakar, uzun süredir beklenen 'kadın şampiyon' olarak yarışmadan ayrılmak istediğini ifade ediyor.

Survivor Gonca Kakar ayrıca şunları da ekliyor: Survivor bence, bir kadının en zorlu şartlarda bile nelere göğüs gerebileceğini, nelerle başa çıkabileceğini neleri başarabileceğini göstermek için çok uygun bir platform. Çünkü Survivor demek, hayatta kalan demek. Hayatta kalan kadın olabilmek için bu mücadeleye hazırım