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    • Magazin
    • 21.03.2021 09:57
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    • 21.03.2021 09:57
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    Dün akşamdan itibaren izlemeyi kaçıranlar ? Sorusuna yanıt arıyor. TV8’in fenomen yarışması heyecan dolu parkurları ile büyük mücadeleye tanıklık ediyor. Yine izleyicileri ekrana kilitleyen, çok önemli olan dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı en iyi mücadeleyi sergilemek için çabaladı. Rekabet dolu anlara gerginlikler de yansıdı, ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın açıklaması ise heyecanı arttırdı. Peki ? ne zaman, hangi sanatçı gelecek?

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Haftanın ilk eleme adayını belirleyen dokunulmazlık mücadelesinde her iki takım da canla başla yarıştı fakat kazanan tek bir taraf oldu. Kaybeden takım ise aralarından bir ismi gitmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde Survivor birleşme partisi hakkında verdiği haber ise hem yarışmacıları hem de izleyenleri heyecanlandırdı.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı seçildi.

    ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Hastanın ilk eleme adayı gonca oldu.

    SURVİVOR GONCA KİMDİR?

    32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca'nın yarışma için iddiası da büyük.

    "KADIN ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK İSTİYORUM"

    Survivor Gonca, yarışmaya katılmadan önce verdiği röportajda, Survivor'ın kendisi için tamamlanma duygusunu ifade ettiğini dile getiriyor. Sporculuk hayatındaki yarım kalmış başarı duygusunu Survivor'da tamamlamak isteyen Survivor Gonca Kakar, uzun süredir beklenen 'kadın şampiyon' olarak yarışmadan ayrılmak istediğini ifade ediyor.

    Survivor Gonca Kakar ayrıca şunları da ekliyor: Survivor bence, bir kadının en zorlu şartlarda bile nelere göğüs gerebileceğini, nelerle başa çıkabileceğini neleri başarabileceğini göstermek için çok uygun bir platform. Çünkü Survivor demek, hayatta kalan demek. Hayatta kalan kadın olabilmek için bu mücadeleye hazırım

        ACUN ILICALI'DAN BOMBA AÇIKLAMA! BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKICISI BELLİ OLDU!

        Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı detayları vermeye başladı. Daha önceki konseyde geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın dj olarak partiye geleceğini söyleyen Ilıcalı yeni detayları da son konseyde verdi.Yarışmacılara yarın hangi ünlü ismin birleşme partisine katılacağını açıklayacağını ifade eden Ilıcalı, seyircilerin ise bugün Instagram hesabından bu kişiyi öğrenebileceğini belirtti.Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini duyurdu. Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
        Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

        Acun Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?