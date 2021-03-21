Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Haftanın ilk eleme adayını belirleyen dokunulmazlık mücadelesinde her iki takım da canla başla yarıştı fakat kazanan tek bir taraf oldu. Kaybeden takım ise aralarından bir ismi gitmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde Survivor birleşme partisi hakkında verdiği haber ise hem yarışmacıları hem de izleyenleri heyecanlandırdı.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı seçildi.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Hastanın ilk eleme adayı gonca oldu.
SURVİVOR GONCA KİMDİR?
32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca'nın yarışma için iddiası da büyük.
"KADIN ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK İSTİYORUM"
Survivor Gonca, yarışmaya katılmadan önce verdiği röportajda, Survivor'ın kendisi için tamamlanma duygusunu ifade ettiğini dile getiriyor. Sporculuk hayatındaki yarım kalmış başarı duygusunu Survivor'da tamamlamak isteyen Survivor Gonca Kakar, uzun süredir beklenen 'kadın şampiyon' olarak yarışmadan ayrılmak istediğini ifade ediyor.
Survivor Gonca Kakar ayrıca şunları da ekliyor: Survivor bence, bir kadının en zorlu şartlarda bile nelere göğüs gerebileceğini, nelerle başa çıkabileceğini neleri başarabileceğini göstermek için çok uygun bir platform. Çünkü Survivor demek, hayatta kalan demek. Hayatta kalan kadın olabilmek için bu mücadeleye hazırım