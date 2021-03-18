EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer önceki gün Bebek'teki bir mücevher dükkanında karşılaştı. İki yakın arkadaş birbirlerine sarılıp hasret giderdikleri sırada objektifleri fark edince şaşırdı. Esprili kişiliği ile bilinen Oktay Kaynarca evlilik bombasını patlattı, yakın arkadaşı için "Evde kaldı, ne yapayım?" diyen Kaynarca'nın sözlerinin ardından kahkaha tufanı yaşandı.
18.03.2021 12:48
- Son Güncelleme: 18.03.2021 13:12
"EVDE KALDI NE YAPAYIM?"
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile dikkat çeken Oktay Kaynarca ile Saba Tümer önceki gün Bebek'teki bir mücevher dükkanında karşılaştı.