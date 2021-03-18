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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer önceki gün Bebek'teki bir mücevher dükkanında karşılaştı. İki yakın arkadaş birbirlerine sarılıp hasret giderdikleri sırada objektifleri fark edince şaşırdı. Esprili kişiliği ile bilinen Oktay Kaynarca evlilik bombasını patlattı, yakın arkadaşı için "Evde kaldı, ne yapayım?" diyen Kaynarca'nın sözlerinin ardından kahkaha tufanı yaşandı.

18.03.2021 12:48 - Son Güncelleme: 18.03.2021 13:12
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu

"EVDE KALDI NE YAPAYIM?"

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile dikkat çeken Oktay Kaynarca ile Saba Tümer önceki gün Bebek'teki bir mücevher dükkanında karşılaştı.

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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu

İki yakın arkadaş birbirlerine sarılıp hasret giderdikleri sırada objektifleri fark edince şaşırdı. Oktay Kaynarca, evlilik kararı almışlar gibi espri yaparak "Evde kaldı, ne yapayım?" dedi.

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu

"KIR DÜĞÜNÜ YAPACAĞINIZI DUYDUK"

Saba Tümer, şakayı "Ben hediyemi seçeyim" diyerek sürdürdü. Muhabirlerin "Kır düğünü yapacağınızı duyduk, doğru mu?" sorusu ise Kaynarca'yı güldürdü: "Hadi oradan, abartmayın!"

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu

Bekar iki yakın arkadaşın arasındaki yaş farkı sosyal medyanın merak ettiği konu oldu. İşte başta Oktay Kaynarca ve Saba Tümer olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca ve Saba Tümer'den evlilik bombası! 'Evde kaldı ne yapayım?' dedi kahkahalar havada uçuştu

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965