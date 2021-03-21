Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.03.2021 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2021 11:10
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova'da pişman eden acı gerçek ortaya çıktı! ...

    Fikret'in yaptıklarıyla herkesi çıldırttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan son gelişmeler Demir'i çileden çıkardı. Ortalığın karıştığı bölümde taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırladı. Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktı. Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verdi.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova'da pişman eden acı gerçek ortaya çıktı! Paçalar tutuştu!

    Bir Zamanlar Çukurova 89.bölüm fragmanı yakından takip edilirken, Ümit'in gizlediği sırrı öğrenen Müjgan heveslendirici laflarla arkasında durur. Son kısımda, Züleyha'dan saklı işler çeviren Demir pişmanlık duygusuna mani olamaz. İçi içini kemiren ve iki arada bir derede kalan Demir, Ümit'le konuşmanın yollarını arar.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89.BÖLÜM FRAGMANI

    Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 89.bölüm fragmanı şu an için henüz aktarılmadı...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 89.bölümüyle 25 Mart Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Demir ve Züleyha için ikinci bahar...

    Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.

    DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR

    Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.

        MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR

        Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!

        SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?

        Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir.

        Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.

        FEKELİ KONAĞINA LÜTFİYE GELİR!

        Fekeli, Demir ile Fikret arasındaki savaşın kapıda olduğunun farkındadır. Afiş olayından sonra artık, Fikret'e söz geçiremeyeceğini de anlamıştır. Bu nedenle, Bursa'ya Fikret'in annesinin akrabalarını ziyarete gider ve oradan eski dostu Lütfiye'yi alarak döner!

        DEMİR VE ZÜLEYHA ARASINDA GERÇEK AŞK ŞİMDİ Mİ BAŞLIYOR?

        Bir yandan kim olduğunu bilmediği düşmanı ile savaşan, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir için, konakta ise adeta bahar havası vardır.

        Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erimiş ve aşk kapıyı çalmıştır! Üstelik Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur. Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir.

        Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova'da pişman eden acı gerçek ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı...