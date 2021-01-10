Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 adasına gelişi dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor'ın ilk bölümüne farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın bindiği motor ve yunus balığı şeklinde deniz aracıyla hız yaptığı anlar kameralara işte böyle yansıdı...
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2021'de her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın nasıl geleceği merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın medyanın gündemine damga vurdu.Peki Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi? Fiyatı ne kadar?
ACUN ILICALI'NIN SURVİVOR'DA KULLANDIĞI YUNUS DENİZ ARACININ ADI, MODELİ NEDİR?
Acun Ilıcalı'nın Survivor'da yarışmacıların yayına giderken bindiği, kişisel denizaltı aracı olarak da bilinen aracın adı Seabreacher'dır. Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu alet, 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip olabiliyor.
Su altında ve su üzerinde ilerleyebiliyor. Kullanan kişilere büyük keyif yaşatan bu alet, Survivor ilk bölümünde Acun Ilıcalı tarafından kullanılmıştır.
ACUN ILICALI'NIN SURVİVOR'DA KULLANDIĞI MOTORUN ADI VE MODELİ NEDİR?
Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021'in ilk bölümünde kullandığı motorun markası TT motordur.
Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk üretilen motorsiklet markasıdır.
Geçen sezon Acun Ilıcalı Survivor'ın ilk bölümünde adaya 3 farklı araçla ulaştı.
İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi.
Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU
ÜNLÜLER
Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.
GÖNÜLLÜLER
Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.
2021 SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.
DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?
Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.