Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor 2021'de her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın nasıl geleceği merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın medyanın gündemine damga vurdu.Peki Acun Ilıcalı'nın, Survivor'da kullandığı deniz aracı ve motorun adı, modeli neydi? Fiyatı ne kadar?