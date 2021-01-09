Çağrı Atakan kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?

Heyecanla beklenen Survivor 2021 bu akşam TV8'de başlayacak. Yarışmacı kadrosu açıklandıktan sonra her birinin hayatlarına dair bilgiler merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Çağrı Atakan kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Çağrı Atakan kaç yaşında? Sorgulamaları da sürüyor. Daha önce Çukur'da Remzi karakterine hayat veren ve Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi olan Çağrı Atakan hakkındaki bilgileri derledik.
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.
2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.
Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.
Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.
ÇAĞRI ATAKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER
2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
2017 – Çukur (Remzi)
2007 – Arka Sıradakiler