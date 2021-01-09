Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?

2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz'ın kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki Survivor Yiğit Poyraz kimdir kaç yaşında nereli?
SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi.
Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti ve eğitim hayatını sürdürdü.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.