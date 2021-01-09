Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.