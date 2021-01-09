Survivor Emin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kimdir? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç'in kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki Survivor Emin kimdir kaç yaşında nereli?

SURVIVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Emin Günenç son günlerde dikkat çekiyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.