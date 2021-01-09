Survivor Emin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kimdir? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç'in kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki Survivor Emin kimdir kaç yaşında nereli?
SURVIVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?
Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Emin Günenç son günlerde dikkat çekiyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım.
18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."
Emin Güneç Instagram hesabını emingunenc kullanıcı adıyla kullanıyor. Survivor Emin Günenç'in Instagram'daki takipçi sayısı 14 bin civarında bulunuyor.