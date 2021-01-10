Eşkiya'da infaz üstüne infaz! 14. kaide lafları herkesi ayağa kaldırdı! EDHO 179. kısım fragmanı coşkuyla beklenirken Yaman ve müttefiklerinin masada olması "Dalavereciler içlerinde cirit atacak" yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. Hızır Çakırbeyli'nin Tipi infaz edilmek üzereyken masaya gelerek "Kaide kaidedir. Beyler masanın 14. kaidesine göre, masada liderlik etmiş birisi masanın azalarından birisi için yaşamını ortaya koyabilir. Tansiyon seviyesini yükselten sahneleriyle izleyicisine benzersiz dizi deneyimi yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yalnızca 1 (bir) haftalığına mola vermesinin akabinde yayın macerasına aralık vermeden devam edeceği öğrenildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...