Eşkiya'da infaz üstüne infaz! 14. kaide lafları herkesi ayağa kaldırdı! EDHO 179. kısım fragmanı coşkuyla beklenirken Yaman ve müttefiklerinin masada olması "Dalavereciler içlerinde cirit atacak" yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. Hızır Çakırbeyli'nin Tipi infaz edilmek üzereyken masaya gelerek "Kaide kaidedir. Beyler masanın 14. kaidesine göre, masada liderlik etmiş birisi masanın azalarından birisi için yaşamını ortaya koyabilir. Tansiyon seviyesini yükselten sahneleriyle izleyicisine benzersiz dizi deneyimi yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yalnızca 1 (bir) haftalığına mola vermesinin akabinde yayın macerasına aralık vermeden devam edeceği öğrenildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tansiyon seviyesini yükselten sahneleriyle izleyicisine benzersiz dizi deneyimi yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yalnızca 1 (bir) haftalığına mola vermesinin akabinde yayın macerasına aralık vermeden devam edeceği öğrenildi. Anlaşılacağı üzere tatil arasını fazla uzatmayarak yeni bölümü ile 12 Ocak Salı tarihinde ATV kanalında dizinin sıkı takipçilerinin tekrardan karşısına geçmeye hazırlandığının bilgisine ulaşıldı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI
EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.
KORKMAZLARIN AMACI NE?
Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.
Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.
EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR
Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.
Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
CEYLAN KİME SIKACAK?
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
EDHO OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Oktay Kaynarca
Sanem Çelik
Yunus Emre Yıldırımer
Ozan Akbaba
Sabina Toziya
Kenan Çoban
Turgay Tanülkü
Yalçın Hafızoğlu
Hakan Karsak
Ceren Benderlioğlu
Sevil Akı Saner
Ali Sürmeli
Emir Benderlioğlu
Selin Işık
Tevfik Erman Kutlu
Hüseyin Avni Danyal
Turgut Tunçalp
Şener Savaş