Heyecanla beklenen Survivor 2021 bu akşam TV8'de başlayacak. Yarışmacı kadrosu açıklandıktan sonra her birinin hayatlarına dair bilgiler merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Melis Sezer kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları da sürüyor. Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına katılmaya hak kazanan ilk Türk Tenisçi Melis Sezer hakkında merak edilenleri derledik.