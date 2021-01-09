Survivor 2021 Meryem Kasap kimdir sorusu yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 birbirinden dikkat çeken yarışmacılarıyla bu akşam izleyicisine merhaba diyor. Yarışma programını takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 Meryem Kasap kimdir? Ünlüler Takımı Meryem Kasap kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatına dair bilgiler
MERYEM KASAP KİMDİR?
Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.
Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.
2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.
Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye'yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.
Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.