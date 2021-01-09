Survivor 2021 Meryem Kasap kimdir sorusu yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 birbirinden dikkat çeken yarışmacılarıyla bu akşam izleyicisine merhaba diyor. Yarışma programını takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 Meryem Kasap kimdir? Ünlüler Takımı Meryem Kasap kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatına dair bilgiler

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.