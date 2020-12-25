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Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı! Bir süre önce Kuruçeşme'deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus'taki tripleks villayı da satışa çıkardı. Şeyma Subaşı'na verdiği iddia edilen Kuruçeşme'deki villayı işadamı Mustafa Aktaş'a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş'tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus'taki villayı almıştı. Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş'tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için bakın ne kadar istedi.

25.12.2020 09:08 - Son Güncelleme: 25.12.2020 09:27
Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

ZARAR ETTİ!

Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı. Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş'tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen ünlü televizyoncu, 3.4 milyon dolar zarar etmiş gibi görünüyor.

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Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

Hürriyet'in haberine göre; Bir süre önce Kuruçeşme'deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villayı da satışa çıkardı.

Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

GAYRİMENKULLERİNİ NAKDE ÇEVİRİYOR!

Boşanırken Şeyma Subaşı'na verdiği iddia edilen Kuruçeşme'deki villayı işadamı Mustafa Aktaş'a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş'tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus'taki villayı almıştı. Dijital platformu için harıl harıl çalışan Ilıcalı, gayrimenkullerini nakde çevirerek belki de yatırımını büyütmeyi hedefliyordur...

Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen çekimleri nedeniyle Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de malikane satın almıştı.

Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeni, alıştığı hayata dönüş yaptı ve Miami'den ev aldı. Şu sıralar Miami'deki evinden olan Şeyma Subaşı oradan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dosta düşmana mesaj veren Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

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