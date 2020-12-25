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Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı

Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı! Bir süre önce Kuruçeşme'deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus'taki tripleks villayı da satışa çıkardı. Şeyma Subaşı'na verdiği iddia edilen Kuruçeşme'deki villayı işadamı Mustafa Aktaş'a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş'tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus'taki villayı almıştı. Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş'tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için bakın ne kadar istedi.

25.12.2020 09:08 - Son Güncelleme: 25.12.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





