Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı
Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı! Bir süre önce Kuruçeşme'deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus'taki tripleks villayı da satışa çıkardı. Şeyma Subaşı'na verdiği iddia edilen Kuruçeşme'deki villayı işadamı Mustafa Aktaş'a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş'tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus'taki villayı almıştı. Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş'tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için bakın ne kadar istedi.
ZARAR ETTİ!
Acun Ilıcalı gayrimenkullerini nakde çeviriyor! Takastan aldığı tripleks villayı da sattı. Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş'tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen ünlü televizyoncu, 3.4 milyon dolar zarar etmiş gibi görünüyor.
GAYRİMENKULLERİNİ NAKDE ÇEVİRİYOR!
Boşanırken Şeyma Subaşı'na verdiği iddia edilen Kuruçeşme'deki villayı işadamı Mustafa Aktaş'a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş'tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus'taki villayı almıştı. Dijital platformu için harıl harıl çalışan Ilıcalı, gayrimenkullerini nakde çevirerek belki de yatırımını büyütmeyi hedefliyordur...