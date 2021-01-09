SURVİVOR 2021 BATUHAN KARAKACAKAYA KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından olan Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.