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    • 16.09.2020 12:18
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    • 16.09.2020 12:24
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    babası yaşındaki adamı dövdü, karakolluk oldu! İşte Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü anlar...

    , kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. İki kişi ile komşu villanın sahibini darbettiği ileri sürülen Halil Sezai akşam saatlerinde polis tarafından ifadesi alınması için karakola götürüldü. İfade veren Halil Sezai serbest kalırken savcılık şarkıcı ve yanındaki iki kişi hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Halil Sezai babası yaşındaki adamı dövdü

    Şarkıcı , kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. İki kişi ile komşu villanın sahibini darbettiği ileri sürülen Halil Sezai, akşam saatlerinde polis tarafından ifadesi alınması için karakola götürüldü.

    ÜNLÜ YÖNETMEN DE İFADE VERDİ

    Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

    SERBEST BIRAKILDI

    Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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    Haberler Magazin Halil Sezai babası yaşındaki adamı dövdü, karakolluk oldu! İşte Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü anlar...
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