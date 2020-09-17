Mehmet Şef'ten eğitim alan 16 yarışmacı arasından sadece 8'i verilen görevi doğru yaparak Somer Şef'in Masterclass'ına katılabildi. Somer Şef'in eğitimi sonrasında ise; 4 kişi ise Danilo Şef'ten Masterclass eğitimi alma hakkı kazandı. Yani MasterChef'te bundan sonra; kazanan kişiler eğitimlerin tamamına dahil olabilecek.



Mehmet Şef'ten Masterclass eğitimi alan 16 yarışmacı arasından ödül oyununda en başarılı olan 8 isim Esra, Barbaros, Özgül, Sefa, Eray, Selin, Ayyüce ve Uğur oldu.Bu sekiz isim, Somer Şef'in Masterclass'ına katılmaya hak kazandı. Somer Şef'in eğitiminden başarıyla geçen dört isim ise; Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa oldu. Bu dörtlü Danilo Şef'in eğitimine katıldı ve ördek göğsünü en iyi şekilde pişirmeye çalıştı.En iyi tabağı hazırlayan Esra ise Masterclass ödülünü kazanan isim oldu. Ödülü kazanan Esra, oldukça ünlü bir İtalyan restoranında tüm gün boyunca Masterclass eğitimi alacak.

MASTERCHEF'E COVİD-19 ENGELİ!

Aşçılık konusunda iddialı isimlerin lezzet için yarıştığı program Masterchef Hafta içi her gün ekranlara gelirken izleyenlerini ekranlara bağlamaya devam ediyor. Yarışmacılar jürilerin kendilerinden istediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayabilmek amacıyla yarıştığı programda bilindiği üzere geçmiş sezonlarda da dış çekimler gerçekleşmişti.

Ancak son olarak İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgede açık alanlarda gerçekleşecek etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Bazı kaynaklarda yer alan iddiaya göre Masterchef programı dış alanda gerçekleştireceği çekimleri iptal ettiği bildirildi.