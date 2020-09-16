FURKAN PALALI BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA!

Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni bir isim transfer oldu. Dizinin üçüncü sezon sürprizlerinden biri olan Furkan Palalı; hikayeye 'Fikret Fekeli' olarak dahil oluyor. Yani Ali Rahmet Fekeli'nin hayatta olup olmadığını bile bilmediği yeğeni! Fikret Fekeli, birden Fekeli'nin de, Çukurova'nın hayatına dahil oluyor.

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.