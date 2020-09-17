ÖFKE KONTÖRLÜ NASIL SAĞLANIR?

"Yaşlılar bizim için çok hürmet gösterdiğimiz kesim. Yaşlılar daha çok ilgi bekler ve bazen olaylara dahil olmak isteyebilirler. Bir çocuğa nasıl davranmamız gerekiyorsa bir yaşlıya da öyle davranmamız gerekir. Burada kalp rahatsızlığı olan yaşlı bir vatandaştan bahsediyoruz. Biriyle kavga etmek farklı bir şey kendinden güçsüz olana vurmak ayrı bir şey. Bunlar psikopatik özelliklerdir. Öfke kontrolü yoksa ortaya çıkar. Bu kişilik yapısının getirdiği bir durumdur. Vicdan ve merhamet gelişmediyse sizden güçsüz birine vurabilirsiniz."