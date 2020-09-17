Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.09.2020 10:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 11:12
    ABONE OL

    'in sahte hesap savaşı! Şikayetçi oldu...

    , da, kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplara karşı savaş açtı. Sahte hesaplardan kendisine ait olmayan paylaşımlar yapılarak zor duruma düşürüldüğünü belirten 36 yaşındaki ünlü oyuncu, savcılığa başvurarak bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını talep etti. Oyuncu Eser Yenenler'in eşi , önceki gün kedisinin corona virüse yakalandığını açıklayan paylaşımıyla gündeme geldi.

    Sabah
    Dilek Yaman
    Eser Yenenler'in sahte hesap savaşı

    , da, kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplara karşı savaş açtı. Yenenler, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi. Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

    Oyuncu Eser Yenenler'in eşi , önceki gün yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Kedisinin corona virüse yakalandığını açıklayan Berfu Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti, "Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyse ki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde. Tebrikler kedim."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Eser Yenenler'in sahte hesap savaşı! Şikayetçi oldu...
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri