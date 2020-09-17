Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Türkiye'de bu şekilde ebeveyn olmak kanunen yasak. Hal böyle olunca bu konu da kapandı sanıyordu. Ancak Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin maskesini düşürdü.
Deniz Akkaya moderatörü olduğu programın canlı yayınında bu konuyu ele aldı. Akkaya çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi.
Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.
Bu yaşanan sonrası Deniz Akkaya sosyal medyadan çok sert sözlerle konuyu ele aldı. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalara Bakanlığına şikayet edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Senin annecilik oynamaya devletin koyduğu kanunlar nezdinde ehliyetin yok! Şikayet edeceğim. Beni çocuğuna mayo giydirdin diye eleştiren bu zat, kendi ağzı ile fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Çocuk alırım derken destur çekeceksin!
Deniz Akkaya paylaşımlarına devam etti ve Selin Ciğerci'nin fuhuş yaptığını kabul ettiğini ve anne olmayı ondan öğrenmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Akkaya, Selin Ciğerci'nin yıllar öncesine ait müstehcen görüntüsünü paylaştı.
Deniz Akkaya son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle Selin Ciğerci'nin anne olamayacağını üstüne basa basa aktardı ve şu ifadeleri kullandı:
Ticaretini yap, hayatını yaşa ama ortalıkta bu konuyu kanunları çiğneyerek böyle rahatça atıp tutmayacaksın. Boş konuşma! Varsa bir avukatın hukuki boyutta taşıyıcı annelik veya evlat edinmen mümkün desin. Nokta!