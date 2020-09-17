Bu yaşanan sonrası Deniz Akkaya sosyal medyadan çok sert sözlerle konuyu ele aldı. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalara Bakanlığına şikayet edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Senin annecilik oynamaya devletin koyduğu kanunlar nezdinde ehliyetin yok! Şikayet edeceğim. Beni çocuğuna mayo giydirdin diye eleştiren bu zat, kendi ağzı ile fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Çocuk alırım derken destur çekeceksin!