Paylaşmakla kalmayıp Ozan Güven'in haklı olduğunu iddia eden Halit Ergenç cephesinden her konuda haklının yanında olan ve her olaya tepkisini gösteren Bergüzar Korel'in neler diyeceğini merak ettiğini, kocasının yanında olup olmayacağını merak ettiğini de açıkça dile getirdi. Ve eminiz ki bu sözler Halit Ergenç severleri tarafından çok şaşırılacak sözler…

İşte İzzet Çapa'nın Instagram paylaşımında açıklamaları:

"'OZAN BU İŞTEN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK…'

…

Uçankuş'taki Canlı Masa'dan çıkar çıkmaz kaleme alıyorum bu yazıyı…

Çünkü bunca yıldır gerek oyunculuğuna ve gerekse de duruşuna her zaman hayran olduğum Halit Ergenç'in, Ozan Güven'le ilgili açıklamalarını az önce izledim…