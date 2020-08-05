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    • Saklambaç
    • 05.08.2020 Gazete
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    ve 'in darbettiği 'u takipten çıkardı!

    , sevgilisi 'a şiddet uyguladı! Arkadaşı ile kız arkadaşı sessiz kaldı! İkili, 'yi ayağa kaldıran saldırıyı kınamadı. Üstüne mağdur genç kadını takipten çıkardı.

    Sosyal şiddet

    , sevgilisi 'a şiddet uyguladı! Arkadaşı ile kız arkadaşı sessiz kaldı! İkili, 'yi ayağa kaldıran saldırıyı kınamadı. Üstüne mağdur genç kadını takipten çıkardı.

    SOSYAL MESAFE
    Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı! Arkadaşları Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya sessiz kaldı. Genç kadını 'da takipten çıkardı.



    Türkiye, yeni bir kadına şiddet haberiyle sarsıldı. Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz ay kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı! Genç kadının şikayeti üzerine hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaya tüm Türkiye'den tepki yağarken, şiddete sessiz kalanlar da vardı!



    Güven'in yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile sevgilisi Serenay Sarıkaya, genç kadının yaşadığı şiddeti kınamadı. Hatta Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi, Bulutsuz'u sosyal medyada takipten çıkardı.

    Haberler Saklambaç Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz'u takipten çıkardı!
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