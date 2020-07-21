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Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yaptığı yanına kalmadı. 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ve sosyal medyadan sert tepki alan oyuncu Ozan Güven hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Ardı ardına gelen tepkilerin ardından Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka da 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı.

21.07.2020 10:36 - Son Güncelleme: 21.07.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





