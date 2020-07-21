Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi
Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yaptığı yanına kalmadı. 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ve sosyal medyadan sert tepki alan oyuncu Ozan Güven hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Ardı ardına gelen tepkilerin ardından Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka da 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı.
21.07.2020 10:36
- Son Güncelleme: 21.07.2020 10:47
Kendisinden 17 yak küçük sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine oynadığı banka reklamının afişleri de kaldırıldı
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