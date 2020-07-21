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Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yaptığı yanına kalmadı. 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ve sosyal medyadan sert tepki alan oyuncu Ozan Güven hakkında senaristler bir bildiri yayınlamış ve Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Ardı ardına gelen tepkilerin ardından Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka da 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdı.

21.07.2020 10:36 - Son Güncelleme: 21.07.2020 10:47
Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Kendisinden 17 yak küçük sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine oynadığı banka reklamının afişleri de kaldırıldı

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Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Ünlü oyuncu Ozan Güven, bu kez dayak haberiyle gündemi sarstı! Geçtiğimiz ay, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat şiddet uyguladı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Yaşanan olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Senaristler Güven ile çalışmama kararı aldı. 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak oyuncu dün bir şok daha yaşadı. Rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı.

Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Güven, reklam anlaşmasından 1.5 milyon kazanmıştı.

Ozan Güven'in zorbalığı yanına kar kalmadı! Dayakçı Ozan Güven’in milyonluk anlaşması iptal edildi

Yaşanan şiddet olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken senaristler bir bildiri yayınlayarak Ozan Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

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