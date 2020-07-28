BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi. Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Bakanlık gerekli gördüğü halde mağdur kadın çocuk ve aile bireylerine yönelik uygulanan şiddet ve ya Şiddet tehlikesi halinde açılan davaya müdahil olarak katılabilir. Bu davada Deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.