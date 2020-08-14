Ozan Güven için diziye 'devam mı?', 'tamam mı?' tartışması sürerken ben de ünlü yapımcı Şükrü Avşar'ı aradım. Ve Avşar'a "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diye sordum.



"Ben her türlü şiddete hayatım boyunca karşı oldum" diyen ünlü yapımcı, kırmızı çizgisinin kadına ve çocuğa şiddet olduğunu belirtti.

"Kadına şiddet bizim ülkemizin en önemli sorunlarından biri, bununla topyekün mücadele etmeliyiz" diyen Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapımcı ve sinema işletmecisi olmamın yanı sıra benim baba kimliğim de var. Kız babasıyım ben. Kadına şiddet konusunda o yüzden çok daha hassasım. Açık söyleyeyim ben dizilerimde veya sinema filmlerimde adı kadına şiddet olayına karışmış ve suçu ispatlanmış hiç kimseyle çalışmak istemem. Hiçbir çalışanım da adının böyle haberlere konu olmasını arzu etmem. Paradan, reytingden çok daha önemli değerler var hayatta."