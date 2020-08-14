Dayakçı Ozan Güven'e tepkiler çığ gibi büyürken, herkesin merak ettiği Babil dizisinden açıklama geldi. Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve "Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
"Ozan Güven'in hiçbir şey yaşanmamış gibi yeni sezonda dizide rol alması kadın izleyicilere büyük bir haksızlık olur kanımca. Üstelik şiddetin görselleri bu kadar gündemdeyken ve hafızalarda tazeyken izleyicinin karşısına çıkması hem diziye hem de kanala zarar verir." diyen Sabah'tan Tuba Kalçık,'Söz yapımcılarda' dedi ve Şükrü Avşar'a sordu.
Ozan Güven için diziye 'devam mı?', 'tamam mı?' tartışması sürerken ben de ünlü yapımcı Şükrü Avşar'ı aradım. Ve Avşar'a "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diye sordum.
"Ben her türlü şiddete hayatım boyunca karşı oldum" diyen ünlü yapımcı, kırmızı çizgisinin kadına ve çocuğa şiddet olduğunu belirtti.
"Kadına şiddet bizim ülkemizin en önemli sorunlarından biri, bununla topyekün mücadele etmeliyiz" diyen Avşar, sözlerine şöyle devam etti:
"Yapımcı ve sinema işletmecisi olmamın yanı sıra benim baba kimliğim de var. Kız babasıyım ben. Kadına şiddet konusunda o yüzden çok daha hassasım. Açık söyleyeyim ben dizilerimde veya sinema filmlerimde adı kadına şiddet olayına karışmış ve suçu ispatlanmış hiç kimseyle çalışmak istemem. Hiçbir çalışanım da adının böyle haberlere konu olmasını arzu etmem. Paradan, reytingden çok daha önemli değerler var hayatta."