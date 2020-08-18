Masterchef Türkiye yeni sezonuna bomba gibi başladı. Masterchef ana kadro seçmeleri bittikten sonra takım kaptanları seçildi ve bu kaptanlar da kendi takımlarını oluşturdu. Peki mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar yer alıyor? Dün hangi lezzet yapılarak kaptanlar belirlendi? TV8'in akşam kuşağında yayınlanan Masterchef'i kaçıranlar için merak edilenleri haberimizin içeriğinde derledik.
MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 2020'nin 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Tulumba tatlısı yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu. Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. Şuan takım kaptanları ilk takımlarını oluşturmaya devam ediyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tanya (Kaptan)
Emir
Berk
Esra
Ebru
Eray
Özgül
Gülşah
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ayyüce (Kaptan)
Serhat
Barbaros
Duygu
Uğur
Furkan
Sedat
Celal