MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Tulumba tatlısı yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu. Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. Şuan takım kaptanları ilk takımlarını oluşturmaya devam ediyor.