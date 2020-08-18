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    • 18.08.2020 09:47
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    • 18.08.2020 09:47
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    ? mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

    ? Sorusunun yanıtı dünden bu yana merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alıyor. TV8’in fenomen yarışması Türkiye’nin 16 kişilik ana kadrosu belirlendi ve asıl yarışma başladı. Öncelikle kaptanlık oyunu oynandı ve kırmızı, mavi takım olarak ikiye ayrıldılar. Hangi takıma kimin geleceğini ise takım kaptanları seçti. Peki ? İşte dün akşamki yeni bölümde yaşananlar…

    Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Masterchef Türkiye yeni sezonuna bomba gibi başladı. Masterchef ana kadro seçmeleri bittikten sonra takım kaptanları seçildi ve bu kaptanlar da kendi takımlarını oluşturdu. Peki mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar yer alıyor? Dün hangi lezzet yapılarak kaptanlar belirlendi? TV8'in akşam kuşağında yayınlanan Masterchef'i kaçıranlar için merak edilenleri haberimizin içeriğinde derledik.

    MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

    MasterChef Türkiye 2020'nin 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Tulumba tatlısı yapılması istendi.

    Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu. Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. Şuan takım kaptanları ilk takımlarını oluşturmaya devam ediyor.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Tanya (Kaptan)
    Emir
    Berk
    Esra
    Ebru
    Eray
    Özgül
    Gülşah

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Ayyüce (Kaptan)
    Serhat
    Barbaros
    Duygu
    Uğur
    Furkan
    Sedat
    Celal
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