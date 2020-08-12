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    • 12.08.2020 Gazete
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    Sevgilisi ’a şiddet uygulayan rol aldığı diziden atıldı!

    , sevgilisi ’a dayak attı. Gelen tepkiler üzerine rol aldığı diziden çıkartıldı. Haberi alınca, “Deniz’e tek bir tokat bile atmadım. İspat edeceğim” savunması yapt.

    Boşrol

    Kadına şiddet, bitmek bilmedi. Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz ay kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetle gündeme geldi. Genç kadının şikayeti üzerine Güven'in 13.5 yıla kadar hapsi istendi.


    Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili tepkiler de gecikmedi. Baskılar üzerine Ozan Güven'in oynadığı banka reklamı iptal edildi. Dayakçı oyuncuya bir kötü haber de rol aldığı diziden geldi.

    AY YAPIM'IN, dava nedeniyle rol aldığı dizide Güven ile devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. Aldığı haberle sarsılan Güven ise "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diye sitem etti!,



    Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a tam 1 saat şiddet uyguladı.
    Haberler Güncel Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven rol aldığı diziden atıldı!
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