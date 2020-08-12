

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili tepkiler de gecikmedi. Baskılar üzerine Ozan Güven'in oynadığı banka reklamı iptal edildi. Dayakçı oyuncuya bir kötü haber de rol aldığı diziden geldi.

AY YAPIM'IN, dava nedeniyle rol aldığı dizide Güven ile devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. Aldığı haberle sarsılan Güven ise "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diye sitem etti!,





Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a tam 1 saat şiddet uyguladı.