MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?

TV 8 ekranlarında her gün izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Programda yarışmacılar takım kaptanı olmak için mücadele etti. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler ise MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşam mavi takımın kaptanlığını kazanan isim TANYA oldu. Böylece kırımızı takım kaptanı da AYYÜCE olarak açıklandı.
TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.
17 AĞUSTOS MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Takım yarışmacıları henüz belli olmadı. Açıklandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru