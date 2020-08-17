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    • 17.08.2020 23:45
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    • 17.08.2020 23:45
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    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?

    TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen MasterChef'te dün akşam ana kadroda yer alan 16. yarışmacı da belli oldu ve bu akşam yarışmacılar kaptanlık oyunu için ter döktü. Bu akşam izleyicilerin heyecanla araştırdığı "MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtı belli oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler sorusuna yanıt arıyor.

    MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?

    TV 8 ekranlarında her gün izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Programda yarışmacılar takım kaptanı olmak için mücadele etti. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler ise MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte merak edilenler...

    MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te bu akşam mavi takımın kaptanlığını kazanan isim TANYA oldu. Böylece kırımızı takım kaptanı da AYYÜCE olarak açıklandı.

    TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

    Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

    17 AĞUSTOS MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

    Takım yarışmacıları henüz belli olmadı. Açıklandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir

    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros
    Tanya

    Berk
    Eray
    Uğur
    Celal
    Gülşah
    Ebru
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