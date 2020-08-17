MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?

TV 8 ekranlarında her gün izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar dün akşam belli oldu. Programda yarışmacılar takım kaptanı olmak için mücadele etti. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler ise MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam mavi takımın kaptanlığını kazanan isim TANYA oldu. Böylece kırımızı takım kaptanı da AYYÜCE olarak açıklandı.