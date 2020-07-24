Haberler Galeri Magazin Dayakçı Ozan Güven villasından kaçtı! Deniz Bulutsuz'a şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıyor...

Dayakçı Ozan Güven villasından kaçtı! Deniz Bulutsuz'a şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıyor...

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası gündemden düşmeyen Ozan Güven kaçtı! Kameralara yakalanmamak için Levent'te bulunan villasından arkadaşının yanına kaçan Ozan Güven'in yardımcıları dahi evde değil... 45 yaşındaki oyuncu, şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıyor.

24.07.2020 15:39 - Son Güncelleme: 24.07.2020 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





